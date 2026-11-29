Vor wenigen Tagen hatten 37 Staaten der «Koalition der Willigen» der Ukraine bei einem Treffen in Berlin weiter starke militärische Hilfe im Abwehrkampf gegen Russland versichert. Dann verkündete die Ukraine, dass sie russische Schiffe auch in der Ostsee und vor der Küste Libyens getroffen hatte - der Aggressor also nirgends sicher sei. Aber nun wird immer deutlicher, dass die Ukraine damit eine unsichtbare Linie der Solidarität überschritten hat.
Am Montag hatte Kanzler Friedrich Merz noch vorsichtig gewarnt: «Wir haben alle zusammen kein Interesse daran, dass es zu einer Eskalation im Ostseeraum kommt.» Stabilität und Sicherheit dieses Raumes seien von grösster Wichtigkeit und vor allem die freie Schifffahrt dürfe nicht gefährdet werden. Aber am Donnerstag wurde Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni deutlicher: Der Krieg dürfe bei aller Sympathie für Kiew nicht aufs Mittelmeer ausgedehnt werden, kritisierte sie. «Ich beabsichtige, gegenüber (dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr) Selenskyj sehr deutlich zu werden.»
Verständnis für Angriffe in Russland
Seit Russland die Ukraine Ende Februar 2022 überfallen hat, läuft die Debatte, mit welchen Mitteln Kiew darauf reagieren soll. Der frühere Kanzler Olaf Scholz (SPD) rechtfertigte Angriffe auf militärische Ziele in Russland, aber wie Kanzler Merz lehnte er die Lieferungen von Taurus-Marschflugkörpern ab. Schon dabei schwang eine Unterscheidung zwischen verschiedenen Angriffszielen mit. Die Ukraine betont, dass sie - anders als Russland - keine zivilen Ziele angreift, sondern Teile der russischen Öl- und Gasinfrastruktur oder direkt militärische Stellungen und Rüstungsproduktionen. Dies sei legitim, erklärte Kanzler Merz zuletzt im Oktober 2026 erneut.
Bundesregierung widerspricht den USA
Die US-Regierung, die trotz eigener Sanktionen gegen Russland einen Vertrag zur Lieferung von Diesel mit Moskau vereinbart hatte, sieht dies anders. Als der Verteidigungs-Unterstaatssekretär Elbridge Colby die Ukraine - aber nicht Russland - aufforderte, Angriffe im russischen Hinterland einzustellen, widersprach Verteidigungsminister Boris Pistorius sehr vehement. Er entschuldigte sich zwar später bei Colby dafür, dass er dessen Aussagen als «ziemlich dumm» bezeichnet hatte. Aber in der Sache bleiben sowohl Pistorius, Aussenminister Johann Wadephul als auch Kanzler Merz dabei, dass die Ukraine als angegriffener Staat sehr wohl jedes Recht habe, selbst Ziele im Land des Angreifers zu bombardieren.
Sonderfall Schwarzes Meer
Vor allem im Schwarzen Meer gibt es seit langem gegenseitige Angriffe der Ukraine und Russlands - auch ausserhalb der eigenen Territorien. Russland geht nun gezielt gegen Schiffe vor, die ukrainisches Getreide auf den Weltmarkt bringen sollen. Dies ist eine Eskalation, zumal ein Angriff in der ausschliesslichen Wirtschaftszone des Nato- und EU-Partners Rumänien stattfand. Schon das zeigt bereits die Gefahr einer Ausweitung des Konflikts. Nach Einschätzung westlicher Geheimdienste provoziert Russland ohnehin mit bewussten Grenzübertretungen - wie bei den Drohnenflügen in Polen oder dem Baltikum. Rumänien hat bereits Nato-Hilfe angefordert.
Ostsee gilt als «No-go»-Gebiet für die Ukraine
Der Konflikt hat sich mittlerweile auch in die Ostsee verlagert - bis zum ukrainischen Angriff auf ein Frachtschiff aber in einer anderen Form. So ist etwa Schweden gegen einen Tanker der russischen Schattenflotte vorgegangen, die von der EU sanktioniert wird. Umgekehrt beschwert sich Dänemark, dass Russland von Schiffen aus Drohnen für Überwachungsaktionen startet. Es gibt massive Klagen über russische Jamming-Aktivitäten im Ostseeraum.
Der ukrainische Angriff auf ein russisches Schiff auf offener Ostsee, das dann in finnische Gewässer driftete, ist jedoch eine neue Kategorie. Am deutlichsten wurde CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann. Der ukrainische Drohnenangriff auf einen russischen Frachter sei «genauso besorgniserregend» wie der russische Drohnenvorfall in Polen. «Das zeigt vor allem, dass es hier einen Krieg gibt, der nicht abgekapselt ist, sondern der mittlerweile ganz offenkundig immer das Risiko mit sich bringt, sich weiter auszudehnen bzw. andere mit reinzuziehen», warnte er. Der aussenpolitische Sprecher der SPD, Adis Ahmetovic, mahnte gegenüber Reuters ebenfalls «besondere Besonnenheit» in der Ostsee.
Tatsächlich beschuldigte Russland kurz darauf das EU- und Nato-Land Estland, der Ukraine Überflugrechte für die Drohnen gewährt zu haben. Die estnische Führung wies dies zwar zurück. Aber Moskau wirft dem Land dennoch vor, am Rande eines offenen Krieges zu agieren.
Auch Italien will Ruhe im Mittelmeer
Genau dieselben Sorgen wie Deutschland in der Ostsee hat Italien nun in seiner Region. «Ich glaube, dass sich der Krieg nicht auf das Mittelmeer ausweiten darf», warnte Meloni. Gerade die Beziehungen mit Libyen gelten schon wegen der über Nordafrika und das Mittelmeer kommenden Flüchtlinge als sehr sensibel. «Wir müssen gegenüber unseren ukrainischen Freunden und unseren Partnern unmissverständlich Stellung beziehen», fügte Meloni hinzu.
(Reuters)