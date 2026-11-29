Bundesregierung widerspricht den USA

Die US-Regierung, die trotz eigener Sanktionen gegen Russland einen Vertrag zur Lieferung von Diesel mit Moskau vereinbart hatte, sieht dies anders. Als der Verteidigungs-Unterstaatssekretär Elbridge Colby die Ukraine - aber nicht Russland - aufforderte, Angriffe im russischen Hinterland einzustellen, widersprach Verteidigungsminister Boris Pistorius sehr vehement. Er entschuldigte sich zwar später bei Colby dafür, ​dass er dessen Aussagen als «ziemlich dumm» bezeichnet hatte. Aber in der Sache bleiben sowohl Pistorius, Aussenminister Johann Wadephul als auch Kanzler Merz dabei, ​dass die Ukraine als angegriffener Staat sehr wohl jedes Recht habe, selbst Ziele im Land des Angreifers zu bombardieren.