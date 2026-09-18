Die Kosten für die Aufnahme neuer Kredite waren ‌für Italien in der vergangenen Woche bei einer Auktion in die Höhe geschnellt. Die Rendite der dreijährigen Anleihe erreichte mit 3,43 Prozent ​den höchsten Stand seit Juni 2024, bei ​einer siebenjährigen Anleihe waren es 3,98 ​Prozent und damit der höchste Wert seit November 2023. Je höher der ‌Risikoaufschlag ist, den Investoren am Kapitalmarkt verlangen, desto teurer wird es für Staaten, neue Schulden zu machen.