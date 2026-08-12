Für das Gesamtjahr 2026 wird wie bis anhin ein Umsatzanstieg in Aussicht gestellt. Für das zweite Halbjahr wird indes infolge der erfolgten temporären Nachfrageeffekte (Lageraufbau) mit einem schwächeren Wachstum gerechnet als im ersten. Ausserdem werde die Geschäftsentwicklung in der Produktgruppe Taktische Einsatzmedizin stark durch lange Beschaffungsprozesse beeinflusst. Die Prognose eines Umsatzanstiegs im Gesamtjahr ist um diese Volatilität bereinigt.