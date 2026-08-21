«IWC Schaffhausen passt Teile seiner Organisationsstruktur an, um der Weiterentwicklung des Unternehmens und den langfristigen Entwicklungsplänen Rechnung zu tragen», so der Sprecher. Gleichzeitig betonte das Unternehmen, dass es unverändert zum Produktionsort Schaffhausen stehe und dort auch weiter investiere.