Die Äusserungen sind die jüngste Warnung vor einem möglichen Schock durch KI für Arbeitsplätze und die Weltwirtschaft. Bei jungen Arbeitnehmern in Bereichen, die KI besonders ausgesetzt sind, haben sich die Einstellungen bereits verlangsamt. Dadurch sind neue Bewerber für Einstiegspositionen deutlich anfälliger. Zugleich wächst die Sorge, dass die Technologie die Ungleichheit vergrössert. Trotz eines globalen Investitions-Superzyklus konzentrieren sich ihre Vorteile bislang auf eine kleine Gruppe von Arbeitnehmern und Volkswirtschaften.