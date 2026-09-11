Die Öl- und Erdgaspreise seien nach wie vor hoch und ​der Energieschock durch den Krieg sei noch nicht vorbei, erklärte Kozack weiter. Zudem ​nehme der weltweite Schuldendruck zu und der Prozess der ​Disinflation nach der Teuerungswelle von 2022 sei ins Stocken geraten. Die Weltwirtschaft werde von gegenläufigen Kräften beeinflusst. Auf der einen ‌Seite stehe der negative Angebotsschock bei Energie, der die Preise dafür sowie für Düngemittel und Lebensmittel in die Höhe treibe. Auf der anderen Seite sorge der von Künstlicher Intelligenz (KI) angetriebene Technologiezyklus für einen ​positiven Nachfrageschub. Die ​Risiken seien hoch, da viele Länder ihre ⁠Öl- und Gasreserven wieder auffüllen müssten und die Energienachfrage mit ​dem nahenden Winter auf der ⁠Nordhalbkugel steigen dürfte.