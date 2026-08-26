Ein ​erneuter Preisanstieg könnte die Inflation weiter anheizen und die Zentralbanken zwingen, ​die Zinsen hoch zu halten oder anzuheben. Das ​würde die Kosten für den Schuldendienst in die Höhe treiben und das Wirtschaftswachstum bremsen. Die IWF-Chefin forderte ‌alle Staaten auf, glaubwürdige Pläne zur Konsolidierung ihrer Haushalte vorzulegen. Zwar nannte sie keine einzelnen Länder, jedoch waren die Renditen 30-jähriger US-Staatsanleihen in der vergangenen Woche auf den höchsten ​Stand ​seit 19 Jahren gestiegen.