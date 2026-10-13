Der von den USA begonnene Iran-Krieg hat zu Einschränkungen bei Öl- und Gaslieferungen durch die Strasse von Hormus geführt. Der IWF geht davon aus, dass sich die Lage in der wichtigen Meerenge am Persischen Golf 2027 schrittweise bessert. Bis Oktober 2027 ​dürfte die Schifffahrtsstrasse weitgehend wie vor dem Krieg wieder genutzt werden. Trotzdem dürfte die Unsicherheit hoch bleiben, ​ebenso wie die Energiepreise. Das hat Folgen für die weltweite Inflation. Sie ​dürfte 2026 auf 4,7 (2025: 4,1) Prozent steigen. 2027 wird sie nach Schätzung des IWF zwar wieder bei 4,1 Prozent liegen, das sind aber 0,2 ‌Punkte mehr als bisher angenommen.