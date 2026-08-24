«Das ist vor allem deshalb wichtig, weil ein grosser Teil der US-Staatsfinanzierung über kurzlaufende Anleihen erfolgt», erläutert Scherrmann. Dort schlagen Veränderungen ​der Zinserwartungen schneller auf die Finanzierungskosten durch. Dadurch wird ein immer grösserer Teil der Staatseinnahmen für den Schuldendienst gebunden. Wie kritisch dieses Thema für den Treasury-Markt geworden sei, habe sich jüngst gezeigt: Das US-Finanzministerium kündigte an, das Volumen seiner Rückkäufe länger laufender Anleihen mindestens zu verdoppeln, um die Marktliquidität zu stützen – nachdem die langfristigen Renditen auf den höchsten Stand seit mehreren ‌Jahren gestiegen waren.