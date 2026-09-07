Etwa 4000 Jobs sollen in den kommenden zwei Jahren wegfallen, wie Jaguar Land Rover mitteilte. Insgesamt will der Autohersteller durch die Massnahmen etwa 1,7 Milliarden Pfund (umgerechnet knapp 2 Milliarden Euro) einsparen. Jaguar Land Rover ist der grösste Fahrzeugbauer Grossbritanniens. Weltweit beschäftigt das Unternehmen, eine Tochter des indischen Autoherstellers Tata Motors, der BBC zufolge etwa 43'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die meisten davon in Grossbritannien. «Wir sind uns bewusst, dass dies für unsere betroffenen Kollegen eine schwierige Nachricht sein wird», teilte Unternehmenschef P.B. Balaji in der Erklärung mit.