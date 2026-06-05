Die Währungsreserven des Landes fielen im Mai um 5,6 Prozent oder 77,1 Milliarden Dollar auf 1,306 Billionen Dollar, wie das Finanzministerium ‌mitteilte. Dies ist der stärkste jemals verzeichnete Rückgang. Bereits in der Vorwoche hatten Daten gezeigt, dass Japan seit Ende April 11,7 Billionen Yen (gut 73 Milliarden Dollar) zur Stützung der ​Währung ausgegeben hatte. Um dies zu finanzieren, wurden offenbar im ​grossen Stil ausländische Wertpapiere abgestossen: Deren Bestände schrumpften ​um 75,6 Milliarden auf 931,7 Milliarden Dollar. «Es scheint, dass US-Staatsanleihen verkauft wurden, um die Marktinterventionen zu finanzieren», ‌sagte Tsuyoshi Ueno, Chefökonom beim NLI Research Institute. Tokio habe bereits signalisiert, dass es bereit sei, US-Papiere für solche Operationen zu verkaufen. Japan verfügt nach China über die ​weltweit zweitgrössten ​Währungsreserven.