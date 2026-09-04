Grund dafür sind nach Einschätzung von Analysten die steigenden ​Lebenshaltungskosten. «Obwohl in den diesjährigen Frühjahrs-Lohnverhandlungen erneut ​hohe Lohnsteigerungen erzielt wurden, dürfte ​der Druck auf den Konsum zunehmen, da die ‌höheren Preise künftig stärker durchschlagen werden», sagte Masato Koike, leitender Ökonom am Sompo Institute Plus. Die ​Daten werden ​von der japanischen ⁠Zentralbank genau beobachtet. Sie entscheidet noch ​in diesem Monat ⁠über eine mögliche Anhebung der Zinssätze. Die ‌Kerninflation in Tokio, ein Frühindikator für die landesweite Entwicklung, hatte sich im ‌August den dritten Monat in Folge beschleunigt.