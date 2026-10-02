Die Notenbank hatte die Zinsen im vergangenen Monat auf den höchsten Stand seit 31 ​Jahren gesetzt. Der geldpolitische Schlüsselsatz stieg um einen ​Viertelpunkt auf 1,25 Prozent. BoJ-Chef Kazuo ​Ueda wollte nach der Entscheidung nicht ausschliessen, dass es mit den Zinsen ‌schon bald weiter nach oben gehen könnte.