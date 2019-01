Japans grösste Investmentbank müsse Stellen streichen und gleichzeitig Wege finden, um die Erträge in der Region zu steigern, sagte Chief Executive Officer Koji Nagai "Wir müssen unsere Erträge stärken und diese übermässig hohen Kosten kontrollieren", sagte er in einem Bloomberg-Interview in Tokio.

Nomura hat seit dem Erwerb von Lehman Brothers Holdings im Jahr 2008 Schwierigkeiten, Gewinne in Europa zu erwirtschaften. Der kürzlich angekündigte Plan, den Status seines Londoner Büros als globalem Buchungszentrum zu beenden, bedeute, dass die derzeit 3.000 Mitarbeiter umfassende Belegschaft in der Region "etwas gross" sein mag, sagte Nagai.

Das in Tokio ansässige Unternehmen hat zwar in diesem Jahrzehnt mehr als eintausend Arbeitsplätze in Europa abgebaut, schreibt dort jedoch weiterhin rote Zahlen und verzeichnete in der ersten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres einen Verlust vor Steuern von 16,8 Milliarden Yen (rund 130 Millionen Euro). Die Einnahmen aus den Geld- und Kapitalmarktgeschäften sanken um 29 Prozent gegenüber dem Vorjahr angesichts eines Einbruchs im Festverzinslichen-Handel.

"Unsere Ertragslage befindet sich in einer ungewöhnlichen Situation", sagte Nagai. "Die Kundenaktivität hat sich erheblich abgeschwächt."

Unter dem 59-jährigen Nagai plant Nomura, mehr Ressourcen für Amerika bereitzustellen, wo der Gebührenpool grösser ist. Das Kapital seiner Londoner Einheit werde von 5 Milliarden US-Dollar auf rund 3 Milliarden US-Dollar gesenkt, da sich seine Rolle eher auf Buchungstransaktionen aus dem Grossraum Europa verringert statt auf globaler Ebene, sagte Nagai in einer Präsentation diesen Monat.

Die Schwierigkeiten des Unternehmens in Europa wurden durch den Brexit noch verschärft, der droht, die Kosten zu erhöhen und getrennte Pools für Kapital und Finanzierung zu schaffen, sagte der Chef des Geld- und Kapitalmarktgeschäfts, Steve Ashley, in einem Interview im November. Nomura werde 50 bis 100 Mitarbeiter in die neue Frankfurter Tochtergesellschaft und in andere Teile des Kontinents verlagern, um die Kontinuität nach dem Austritt Grossbritanniens aus der Europäischen Union sicherzustellen, sagte Ashley.

(Bloomberg)