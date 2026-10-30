Zuletzt hat sich die Inflation in Japan im Grossraum Tokio wieder etwas abgeschwächt. Im Oktober legten die Verbraucherpreise in der Hauptstadt ohne Frischwaren im Jahresvergleich wie von Experten erwartet um 2,6 Prozent zu, wie die Regierung ebenfalls am Freitag in Tokio mitteilte. Im September hatte die Jahresrate noch etwas höher bei 2,7 Prozent gelegen und damit auf dem höchsten Stand seit November 2025.