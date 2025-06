Die japanische Zentralbank hat wie weithin erwartet die kurzfristigen Zinssätze bei 0,5 Prozent belassen. Gleichzeitig kündigte die Bank of Japan am Dienstag aber auch an, das Tempo der Reduzierung ihrer Anleihekäufe im kommenden Haushaltsjahr zu verlangsamen. Dies signalisiert einen vorsichtigen Ansatz beim Abbau ihrer jahrzehntelangen geldpolitischen Stimulierungsmassnahmen.