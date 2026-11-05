Der Einkaufsmanagerindex (PMI) stieg von 51,3 ‌Punkten im Vormonat auf ‌51,7 ​Punkte, wie der Finanzdienstleister S&P Global am Donnerstag in seiner monatlichen Unternehmensumfrage mitteilte. Werte über ‌der Marke von 50 deuten auf Wachstum hin. Die Nachfrage ​aus dem Ausland blieb ​jedoch schwach. ​Der Composite-Index, der auch die Industrie ‌umfasst, gab hingegen von 52,3 auf 52,1 Zähler nach. ​Grund ​dafür war ⁠eine schwächere Entwicklung im ​verarbeitenden Gewerbe, ⁠die das Wachstum im Dienstleistungssektor ‌bremste.