Der Einkaufsmanagerindex (PMI) stieg von 51,3 Punkten im Vormonat auf 51,7 Punkte, wie der Finanzdienstleister S&P Global am Donnerstag in seiner monatlichen Unternehmensumfrage mitteilte. Werte über der Marke von 50 deuten auf Wachstum hin. Die Nachfrage aus dem Ausland blieb jedoch schwach. Der Composite-Index, der auch die Industrie umfasst, gab hingegen von 52,3 auf 52,1 Zähler nach. Grund dafür war eine schwächere Entwicklung im verarbeitenden Gewerbe, die das Wachstum im Dienstleistungssektor bremste.
(Reuters)