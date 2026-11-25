Die Preise für Dienstleistungen in Japan sind im Oktober so stark gestiegen wie seit 1990 nicht mehr. Der entsprechende Erzeugerpreisindex kletterte im Jahresvergleich um 4,2 Prozent, wie die japanische Zentralbank (Bank of Japan, BOJ) am Mittwoch mitteilte. Im September hatte das Plus nach revidierten Daten bei 3,8 Prozent gelegen. Angetrieben wurde die Entwicklung vor allem durch höhere Kosten für Seefracht, Leasing und Hotelübernachtungen. Die Daten deuten auf einen breiteren Preisdruck hin und könnten die Notenbank zu einer baldigen Zinserhöhung bewegen. Die Währungshüter achten genau darauf, inwieweit die Unternehmen steigende Arbeitskosten an ihre Kunden weitergeben.
Zudem zieht die Teuerung bei den Gütern an: Die Grosshandelspreise stiegen im Oktober um 7,1 Prozent. Der Nahost-Konflikt und die Nachfrage im Zuge des Booms bei Künstlicher Intelligenz (KI) trieben die Preise für Treibstoff und Halbleiter in die Höhe. Die BOJ hatte ihren Leitzins im September auf 1,25 Prozent angehoben, nachdem sie im Juni die Zinsen erhöht hatte. Notenbankchef Kazuo Ueda hat signalisiert, dass die Zentralbank zu weiteren Schritten bereit ist, um zu verhindern, dass die Inflation dauerhaft über das Ziel von zwei Prozent hinausschiesst.
Einer Reuters-Umfrage zufolge rechnet die Mehrheit der Analysten mit einer weiteren Zinserhöhung im Dezember und einem darauffolgenden Schritt bis Ende März. Viele Experten sehen den Zinsgipfel bei etwa 1,75 oder 2,0 Prozent.
(Reuters)