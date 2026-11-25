Die Preise für Dienstleistungen in Japan sind im Oktober so stark gestiegen wie seit 1990 ‌nicht mehr. ⁠Der entsprechende Erzeugerpreisindex kletterte im Jahresvergleich um 4,2 Prozent, wie ⁠die japanische Zentralbank (Bank of Japan, BOJ) am Mittwoch mitteilte. Im September ‌hatte das Plus nach revidierten Daten bei ‌3,8 Prozent gelegen. Angetrieben wurde ​die Entwicklung vor allem durch höhere Kosten für Seefracht, Leasing und Hotelübernachtungen. Die Daten deuten auf einen breiteren Preisdruck hin und könnten die Notenbank zu einer baldigen Zinserhöhung bewegen. Die ‌Währungshüter achten genau darauf, inwieweit die Unternehmen steigende Arbeitskosten an ihre Kunden weitergeben.