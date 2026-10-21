Das Exportwachstum bleibt insgesamt auf einem hohen Niveau. Im Juli hatte der Wert der Ausfuhren um etwas mehr als 23 Prozent zugelegt und damit so stark wie seit 2022 nicht mehr. In den vergangenen sieben Monaten haben die japanischen Ausfuhren jeweils zweistellig zugelegt; insgesamt war das Plus im September der 13. Anstieg in Folge. Das Exportwachstum wird dabei vor allem von Ausfuhren von Halbleitern und Anlagen zur Chipfertigung im Zuge des weltweiten Booms rund um Künstliche Intelligenz (KI) getragen.