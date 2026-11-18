Die Ausfuhren legten im Vergleich zum Vorjahresmonat um 20,5 Prozent auf ⁠11,8 Billionen Yen (74,10 Milliarden Dollar) zu, wie am Mittwoch aus Daten des japanischen Finanzministeriums ‌hervorging. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten ‌mit einem Plus von 20 Prozent ​gerechnet. Im September lag der Zuwachs bei 16,5 Prozent. Die Exporte in die USA stiegen im Jahresvergleich um 23,9 Prozent, die nach China um 13,3 Prozent. Analysten zufolge stützte der weltweite Investitionsboom bei Künstlicher Intelligenz (KI) ‌weiterhin die Ausfuhren von Halbleitern und Anlagen zur Chipherstellung. Ökonomen verwiesen zudem darauf, dass Unternehmen höhere Kosten an ihre Kunden weitergäben und so den ​nominalen Exportwert steigerten.