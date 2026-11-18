Im Oktober des laufenden Jahres zog der Wert der Exporte um etwas mehr als ein Fünftel auf 11,8 Billionen Yen an, während die Importe um fast 22 Prozent auf 12,2 Billionen Yen kletterten. Damit beschleunigte sich der Anstieg sowohl bei den Aus- als auch bei den Einfuhren. Die von Bloomberg befragten Experten hatten mit einem Exportplus in dieser Grössenordnung gerechnet. Die Importe legten dagegen nicht so stark wie erwartet zu.