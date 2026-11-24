Japans Industrieproduktion wächst dank Chip-Nachfrage. Dies geht aus ⁠der vorläufigen Unternehmensumfrage des Finanzdienstleisters S&P Global vom Donnerstag ‌hervor. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das ‌verarbeitende Gewerbe stieg ​demnach auf 53,7 Punkte nach 53,3 Zählern im Oktober. Der Dienstleistungssektor schwächte sich der Umfrage zufolge dagegen ab, der entsprechende Index sank ‌von 51,7 Punkten auf 50,5 Punkte ab. Der Gesamtindex für Industrie und Dienstleister fiel ​von 52,1 Zählern im Oktober ​auf ein Sechs-Monats-Tief von 51,5 ​Punkten. Die Marke von 50 Punkten trennt Wachstum ‌von Schrumpfung.