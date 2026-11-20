Analysten hatten mit einem Zuwachs von 2,3 Prozent gerechnet, nach einem Plus von ‌2,1 Prozent im September. Der Kernindex klammert die schwankungsanfälligen Preise für frische Lebensmittel aus. Ein weiterer Index, ​der zusätzlich Kraftstoffe herausrechnet und von der ​BOJ als besserer Indikator ​für den nachfragegetriebenen Preisdruck herangezogen wird, stieg im Oktober ebenfalls ‌um 2,2 Prozent. Dieser Wert lag im September bei 2,4 Prozent.