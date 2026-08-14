Die japanische Notenbank erwäge ⁠auch danach einen aggressiveren Kurs, sagten drei mit den Überlegungen vertraute ⁠Personen am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. Gründe dafür seien zum einen die wachsende Besorgnis der ‌Notenbanker über den Preisdruck, der durch den Nahostkonflikt ‌ausgehe. Zum anderen verlange die anhaltende ​Schwäche der Landeswährung Yen eine Reaktion, da diese trotz der gemeinsamen Intervention Japans und der USA am Devisenmarkt anhalte.