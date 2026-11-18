«Angesichts der nach wie vor lockeren Finanzierungsbedingungen wäre es angemessen, den Leitzins weiter anzuheben und das Ausmass der geldpolitischen Lockerung an die Entwicklung von Wirtschaft, Preisen und Finanzierungsbedingungen anzupassen», sagte der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ) am Mittwoch (Ortszeit) im Parlament. Es sei wichtig, dass sich die zugrundeliegende Inflation mit der Zeit beim Zielwert von zwei Prozent einpendele.
Die BoJ hatte den Leitzins auf ihrer Sitzung am 30. Oktober bei 1,25 Prozent belassen. Zugleich erklärte sie ihren 14 Jahre währenden Kampf um ihr Preisziel für gewonnen. Sie betonte, ihre Geldpolitik sei in eine neue Phase eingetreten. Nun gehe es vor allem darum, ein Überschiessen der Inflation zu vermeiden. Damit unterstrich die Notenbank ihre Bereitschaft zu höheren Zinsen.
Die geplante Senkung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel dürfte Ueda zufolge das Wachstum stützen, da sie die reale Kaufkraft der Haushalte erhöhe. Sobald die Einzelheiten feststünden, werde die BoJ die Folgen für die zugrundeliegende Inflation prüfen und bei künftigen geldpolitischen Entscheidungen berücksichtigen. Zu möglichen Notkäufen von Anleihen sagte Ueda, die Notenbank werde die jeweilige Lage umfassend bewerten. Dazu gehöre die Frage, ob die Funktionsfähigkeit der Märkte ernsthaft gestört sei. Er warnte davor, mit solchen Käufen die langfristigen Renditen zu begrenzen. Hätten die Märkte den Eindruck, die Notenbank helfe bei der Finanzierung der Staatsausgaben, könne dies kontraproduktiv sein. «In diesem Fall könnten die langfristigen Zinsen noch stärker schwanken», erklärte er.
(Reuters)