Die geplante ​Senkung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel dürfte Ueda zufolge das Wachstum stützen, da sie ‌die reale Kaufkraft der Haushalte erhöhe. Sobald die Einzelheiten feststünden, werde die BoJ die Folgen für die zugrundeliegende Inflation prüfen und bei künftigen geldpolitischen Entscheidungen ​berücksichtigen. ​Zu möglichen Notkäufen von Anleihen sagte ⁠Ueda, die Notenbank werde die jeweilige ​Lage umfassend bewerten. Dazu ⁠gehöre die Frage, ob die Funktionsfähigkeit der Märkte ernsthaft gestört sei. ‌Er warnte davor, mit solchen Käufen die langfristigen Renditen zu begrenzen. Hätten die Märkte den Eindruck, die Notenbank helfe bei ‌der Finanzierung der Staatsausgaben, könne dies kontraproduktiv sein. «In diesem ​Fall könnten die langfristigen Zinsen noch stärker schwanken», erklärte er.