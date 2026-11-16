Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank von Juli bis September aufs Jahr hochgerechnet um 0,1 Prozent, wie aus am Montag veröffentlichten Regierungsdaten hervorgeht. Grund ist der schwache Konsum. Die Haushalte haben mit hohen Lebenshaltungskosten zu kämpfen. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten im Mittel ein Wachstum von 0,3 Prozent erwartet. Gegenüber dem Vorquartal ging das BIP um 0,02 Prozent zurück. Prognostiziert war ein Plus von 0,1 Prozent. Es ist das erste Minus seit vier Quartalen. Im zweiten Quartal war die Wirtschaft nach revidierten Zahlen um 1,7 Prozent gewachsen.
Der private Konsum macht mehr als die Hälfte der Wirtschaftsleistung aus. Er sank um 0,3 Prozent. Vorhergesagt war ein Minus von 0,2 Prozent. Anhaltender Preisdruck und schlechtes Wetter mit Starkregen und Taifunen belasteten die Ausgaben der Haushalte. Autos und Klimaanlagen waren weniger gefragt. Im Vorquartal hatten Steuer- und Regulierungsänderungen die Nachfrage vorübergehend angekurbelt. Die Investitionen der Unternehmen stiegen dagegen um 1,6 Prozent und damit etwas stärker als die erwarteten 1,5 Prozent. Treiber waren arbeitssparende Technologien und Projekte mit Künstlicher Intelligenz (KI). Der Aussenhandel drückte das Wachstum um 0,6 Prozentpunkte. Ökonomen waren von 0,4 Punkten ausgegangen. Die Einfuhren legten kräftig zu, weil Japan wieder mehr Öl und andere Energieträger kaufte. Das Land hatte wegen kriegsbedingter Lieferstörungen im Nahen Osten neue Bezugsquellen erschlossen.
Die Erholung der japanischen Wirtschaft verläuft damit ungleichmässig. Trotz höherer Löhne leiden die Haushalte weiter unter der Teuerung. Die Politik dürfte darin jedoch keine Gefahr für den moderaten Aufschwung sehen. Robuste Geschäfte der Unternehmen, steigende Reallöhne und hohe KI-Investitionen stützen das Wachstum. Die Bank von Japan (BoJ) wird die Daten genau prüfen. Sie will einschätzen, ob die Wirtschaft weitere Zinserhöhungen verkraften kann. Die Notenbank straffte ihre Geldpolitik in diesem Jahr im Juni und im September. Gründe waren hartnäckig hohe Energiekosten und teurere Importe infolge des schwachen Yen. Die 37 vom Japan Center for Economic Research befragten Ökonomen rechnen im Haushaltsjahr 2026 mit einem Wachstum von 0,89 Prozent. Es endet im März 2027. Für das Haushaltsjahr 2027 sagen sie ein Plus von 1,02 Prozent voraus.
(Reuters)