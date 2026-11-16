Die Erholung der japanischen Wirtschaft verläuft damit ungleichmässig. Trotz höherer Löhne leiden die Haushalte weiter unter der Teuerung. Die Politik dürfte darin ​jedoch keine ​Gefahr für den moderaten Aufschwung sehen. Robuste ⁠Geschäfte der Unternehmen, steigende Reallöhne und hohe KI-Investitionen stützen das Wachstum. ​Die Bank von Japan (BoJ) ⁠wird die Daten genau prüfen. Sie will einschätzen, ob die Wirtschaft weitere Zinserhöhungen verkraften kann. Die ‌Notenbank straffte ihre Geldpolitik in diesem Jahr im Juni und im September. Gründe waren hartnäckig hohe Energiekosten und teurere Importe infolge des schwachen Yen. Die 37 ‌vom Japan Center for Economic Research befragten Ökonomen rechnen im Haushaltsjahr 2026 ​mit einem Wachstum von 0,89 Prozent. Es endet im März 2027. Für das Haushaltsjahr 2027 sagen sie ein Plus von 1,02 Prozent voraus.