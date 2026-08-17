Das japanische Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte im ‌Zeitraum ⁠von April bis Juni auf das Jahr hochgerechnet um 1,1 ⁠Prozent zu, wie aus den am Montag in Tokio veröffentlichten Daten hervorging. Die mittlere ‌Schätzung von Analysten hatte bei einem ‌Plus von 2,0 Prozent gelegen. ​Die Wirtschaft wuchs im Vergleich zum Vorquartal um 0,3 Prozent, während Experten hier einen Anstieg von 0,5 Prozent erwartet hatten. Der private Konsum, der mehr als die Hälfte der Wirtschaftsleistung ausmacht, ‌stagnierte. Er wurde durch höhere Rohstoffkosten und Lieferengpässe im Zusammenhang mit dem Krieg im Nahen Osten belastet. Die Unternehmensinvestitionen schrumpften zudem um 1,2 ​Prozent. Die Exporte stützten das Wachstum dagegen. Sie ​profitierten von einer soliden Nachfrage aus ​den USA nach japanischen Hybridfahrzeugen sowie weltweiten Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI).