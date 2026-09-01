Insgesamt summiert sich aber der Anstieg für das laufende Jahr bis Ende August immer noch auf 1,8 Prozent. Die Lage der hiesigen Automobilbranche bleibe stark angespannt, betonte der Verband. Der hiesige Markt hinke der Entwicklung in Europa hinterher. Eine Deregulierung und Flexibilisierung der CO2-Vorschriften sei dringend.