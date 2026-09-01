Im «traditionell schwachen» August wurden in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein 16'047 neue Autos zugelassen. Das entspricht zwar einem Minus von 0,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, wie der Importverband Auto Schweiz am Dienstag mitteilte.
Insgesamt summiert sich aber der Anstieg für das laufende Jahr bis Ende August immer noch auf 1,8 Prozent. Die Lage der hiesigen Automobilbranche bleibe stark angespannt, betonte der Verband. Der hiesige Markt hinke der Entwicklung in Europa hinterher. Eine Deregulierung und Flexibilisierung der CO2-Vorschriften sei dringend.
Elektrifizierte Fahrzeuge werden hierzulande derweil immer beliebter. Im August lag deren Anteil bei den Neuzulassungen bei 37,2 Prozent und sie überholten somit erstmals die Hybrid-Antriebe (36,7 Prozent). Im August wurde nur noch jedes fünfte Neufahrzeug rein fossil angetrieben.
Schnee braucht es dafür längst nicht mehr: Im August verfügten 52,5 Prozent der neu zugelassenen Personenwagen über Allradantrieb.
(AWP)