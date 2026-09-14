Seine ⁠Ölraffinerie - Dangote Petroleum Refinery and Petrochemical - am Rand der Metropole Lagos profitiert von den globalen Lieferengpässen ⁠durch den Iran-Krieg, die die Nachfrage nach in Nigeria produziertem Kerosin in die Höhe ‌treiben. Bei dem Börsengang könnte die Raffinerie Reuters-Berechnungen ‌zufolge mit bis zu 47 ​Milliarden Dollar bewertet werden.