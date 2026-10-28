Über 530 Millionen Mobilfunkkunden

Über die Kernmarke Jio versorgt das Unternehmen über 530 Millionen Mobilfunk- und Breitbandkunden. Nach eigenen Angaben ist Jio der weltweit grösste Mobilfunkanbieter, was den Datenverkehr betrifft. In den vergangenen Jahren drang Jio Platforms in weitere Geschäftsfelder wie digitale Dienste und Künstliche Intelligenz vor. Geschäftsführer ist der Sohn Mukesh Ambanis, Akash Ambani.