BMW hatte das Abfindungsprogramm in Deutschland im Sommer bekanntgegeben, ohne eine konkrete Zielzahl zu nennen. Damals hatte es aus Konzernkreisen aber auch geheissen, dass weltweit etwa 8000 Jobs abgebaut werden, gut die Hälfte davon in Deutschland. Daraus ergibt sich, dass wohl um die 5000 Mitarbeiter Interesse am Abfindungsprogramm angemeldet haben.