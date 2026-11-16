Durch die 2,2 Milliarden Dollar schwere Übernahme der texanischen ‌Biotechfirma ⁠Ollin Biosciences stärkt der US-Pharma- und Konsumgüterkonzern ⁠Johnson & Johnson sein Geschäft mit Augenmedikamenten. Neben dem Kaufpreis ‌könnten bei Erreichen bestimmter ‌Zulassungs- und Vermarktungsziele weitere ​Zahlungen von bis zu 1,13 Milliarden Dollar fällig werden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Der Deal soll noch vor Ende ‌2026 abgeschlossen werden. Ollin wurde 2023 gegründet und ist auf die Behandlung schwerer Netzhauterkrankungen spezialisiert, ​die zum Verlust der Sehkraft führen ​können. Der wichtigste ​Medikamentenkandidat des Unternehmens ist der Antikörper OLN324.