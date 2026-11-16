Durch die 2,2 Milliarden Dollar schwere Übernahme der texanischen Biotechfirma Ollin Biosciences stärkt der US-Pharma- und Konsumgüterkonzern Johnson & Johnson sein Geschäft mit Augenmedikamenten. Neben dem Kaufpreis könnten bei Erreichen bestimmter Zulassungs- und Vermarktungsziele weitere Zahlungen von bis zu 1,13 Milliarden Dollar fällig werden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Der Deal soll noch vor Ende 2026 abgeschlossen werden. Ollin wurde 2023 gegründet und ist auf die Behandlung schwerer Netzhauterkrankungen spezialisiert, die zum Verlust der Sehkraft führen können. Der wichtigste Medikamentenkandidat des Unternehmens ist der Antikörper OLN324.
Um die zulassungsrelevante klinische Phase-3-Studie für das Mittel zu finanzieren, schloss Johnson & Johnson eine gesonderte Vereinbarung mit dem Investor Blackstone Life Sciences. Dieser stellt 750 Millionen Dollar zur Verfügung und erhält im Gegenzug bei einer Zulassung erfolgsabhängige Zahlungen sowie Lizenzgebühren im einstelligen Prozentbereich.
(Bericht von Patricia Weiss. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).) |1|Für weitere Unternehmensnachrichten im Kurzformat - Klick auf|1|