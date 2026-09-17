Trotz der massiven Angebotsausfälle ‌von schätzungsweise zehn Millionen Barrel pro Tag ist der Ölpreis jedoch nicht so stark gestiegen wie erwartet. Dies liegt den Analysten zufolge vor allem ​an einem weltweiten Nachfragerückgang. Die globale Ölnachfrage sei ​um etwa 4,4 Millionen Barrel pro ​Tag im Vergleich zum Vorjahr gesunken. «Indem der Markt viel stärker auf den sinkenden Verbrauch ‌und viel weniger auf den Abbau von Lagerbeständen gesetzt hat, konnte er eine aussergewöhnliche Angebotsunterbrechung ohne einen nachhaltigen Anstieg der Rohölpreise verkraften», heisst ​es ​in dem Bericht.