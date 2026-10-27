US-Staatsanleihen legten in diesem Monat auf breiter Front zu. Auslöser waren Kursverluste bei Aktien aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz, die Krise in Frankreich sowie die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten. Diese Faktoren machten US-Staatspapiere weltweit zur bevorzugten Anlageklasse. Die richtungsweisende Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen fiel im Oktober bisher um über 30 Basispunkte. Damit dürfte sie eine siebenmonatige Aufwärtsserie beenden.