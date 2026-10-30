Das Programm läuft vom 2. November 2026 bis längstens zum 29. Oktober 2027, wie aus dem am Freitag veröffentlichten Rückkaufinserat von Julius Bär hervorgeht. Auf Basis des Aktienkurses vom 28. Oktober entspricht das Volumen rund 8,73 Millionen Aktien oder 4,24 Prozent des Aktienkapitals. Die erworbenen Titel sollen anschliessend durch eine Kapitalherabsetzung vernichtet werden.