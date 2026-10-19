Hoefman werde ihre ⁠Funktion als Chief Human Resources Officer am 11. ‌Januar 2027 antreten ‌und zudem Mitglied des ​Global Wealth Management Committee werden, teilte der Vermögensverwalter am Montag mit. Sie folge auf Guido Ruoss, der das ‌Institut nach einer Übergangsphase verlassen werde, um eine neue Aufgabe ausserhalb der ​Gruppe zu übernehmen.

Ruoss war 18 ​Jahre für ​Julius Bär tätig, davon elf Jahre als Leiter ‌der HR-Organisation. Hoefman wechsle vom Konsumgüterkonzern Reckitt, wo sie zuletzt die globale Talentförderung ​und ​Entwicklung von ⁠Führungskräften verantwortet habe. Zuvor war ​sie unter ⁠anderem für H.J. Heinz und ‌Mars tätig.

(Reuters)