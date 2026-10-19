Hoefman werde ihre ⁠Funktion als Chief Human Resources Officer am 11. ‌Januar 2027 antreten ‌und zudem Mitglied des ​Global Wealth Management Committee werden, teilte der Vermögensverwalter am Montag mit. Sie folge auf Guido Ruoss, der das ‌Institut nach einer Übergangsphase verlassen werde, um eine neue Aufgabe ausserhalb der ​Gruppe zu übernehmen.