Hoefman werde ihre Funktion als Chief Human Resources Officer am 11. Januar 2027 antreten und zudem Mitglied des Global Wealth Management Committee werden, teilte der Vermögensverwalter am Montag mit. Sie folge auf Guido Ruoss, der das Institut nach einer Übergangsphase verlassen werde, um eine neue Aufgabe ausserhalb der Gruppe zu übernehmen.
Ruoss war 18 Jahre für Julius Bär tätig, davon elf Jahre als Leiter der HR-Organisation. Hoefman wechsle vom Konsumgüterkonzern Reckitt, wo sie zuletzt die globale Talentförderung und Entwicklung von Führungskräften verantwortet habe. Zuvor war sie unter anderem für H.J. Heinz und Mars tätig.
(Reuters)