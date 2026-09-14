Auch der jüngste Zugang in der Geschäftsleitung ist Angelsachse: Der US-Brite Peter Burrill, der im August als Finanzchef antrat, war zuletzt während neun Jahren für Standard Chartered in London tätig. Die Schweizer in der Geschäftsleitung sind heute in der Minderheit. Chairman der Bank ist ebenfalls ein Angelsachse: Der Brite Noel Quinn trat 2025 die Nachfolge von Romeo Lacher an der Spitze des Verwaltungsrats an. Er wohnt nicht in der Schweiz, sondern pendelt von England aus.