Kürzlich hatte die Schweizer Finanzmarktaufsicht ​Finma ein Untersuchungsverfahren gegen Bär ​abgeschlossen und damit auch Aktienrückkäufe wieder möglich gemacht. «Der Verwaltungsrat ‌ist erfreut über die Fortschritte, die Stefan Bollinger und das Führungsteam bei der Bewältigung von Altlasten erzielt haben, sowie ​über ​den offenen und ⁠transparenten Dialog, der während des gesamten ​Prozesses mit der ⁠Aufsichtsbehörde gepflegt wurde», erklärte Verwaltungsratspräsident Noel Quinn. Überschüssiges Kapital ‌werde an die Aktionäre zurückgezahlt, während gleichzeitig die finanzielle Stärke für die Ziele ‌des Zyklus von 2026 bis 2028 gewahrt ​bleibe.