Welche Ziele hat sich Julius Bär gesetzt?

Die Privatbank will bis 2028 auf ein jährliches Netto-Neugeldwachstum im Umfang von 4 bis 5 Prozent kommen. Das Wachstum soll sowohl durch bestehende wie auch durch die Anstellung neuer Kundenberater erreicht werden. Kostenseitig strebt die Bank ein bis 2028 ein adjustiertes Kosten-Ertrags-Verhältnis von «weniger als 67 Prozent» an. Bei der Rendite auf dem bereinigten Kernkapital (RoCET1) strebt die Bank einen Wert von «mindestens 30 Prozent» an.