Die beiden Banken hätten in den ersten Monaten des Jahres 2024 Gespräche geführt und eine grundsätzliche Einigung erzielt, so der Insider weiter. Doch die Finma signalisierte, dass sie nicht bereit sei, grünes Licht für einen möglichen Deal zu geben. Die Gespräche zwischen Julius Bär und EFG wurden daraufhin abgebrochen und bis heute nicht wieder aufgenommen, so die beiden Personen.