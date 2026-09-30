Der Ausblick bleibe aber fragil, meint der Vontobel-Analyst Manuel Lang. «Die Run-Rate auf dem Jungfraujoch, dem wichtigsten Treiber der Verkehrseinnahmen, bleibt negativ. Selbst wenn sich die Touristenströme im vierten Quartal normalisieren sollten, sehen wir nur begrenztes Potenzial, die bislang ausgebliebenen Besuche aufzuholen. Gleichzeitig bleibt die Kostenstruktur weitgehend rigide. Sollte sich die Reisetätigkeit nicht wie erwartet normalisieren, besteht aus unserer Sicht weiterhin Abwärtsrisiko für den Gewinn.» Der Experte des Zürcher Vermögensverwalters stuft den Titel weiter mit «Hold» und einem Kursziel von 260 Franken ein.