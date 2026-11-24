Um die Schilthornbahn zu übernehmen, unterbreitet die Jungfraubahn den Aktionärinnen und Aktionären ein öffentliches Kaufangebot von 1800 Franken je Aktie. Damit erhalten die Anteilseigner einen saftigen Aufschlag - der letzte Kurs der Schilthornbahn an der ausserbörslichen Handelsplattform OTC-X lag bei 1300 Franken. Die entscheidende Hürde ist bereits genommen. Denn Grossaktionäre haben sich bereits im Vorfeld verpflichtet, ihre Anteile anzudienen. Damit hat sich die Jungfraubahn einer Mitteilung vom Dienstag zufolge eine Beteiligung von 52,3 Prozent und damit die Mehrheit an der Schilthornbahn gesichert.