Jungfraujoch auch im Sommer klar im Minus

In den beiden Hochsaisonmonaten Juli und August hat sich der Besucherrückgang gegenüber dem zweiten Quartal etwas abgeschwächt. Bis zum 23. August wurden auf dem Jungfraujoch aber weiterhin gut 10 Prozent weniger Gäste gezählt als im Vorjahreszeitraum. Dabei setzte sich der Trend zu weniger Gruppenreisen fort.