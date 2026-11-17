Die Aktien von Swiss Life sinken am Dienstag 1,5 Prozent auf 979 Franken. Am Montag schloss die Aktie bei 993,80 Franken sehr nahe bei einem Allzeithoch.
In einer Branchenstudie von Barclays haben Analysten am Dienstag das Rating für den Lebensversicherer auf «Equal Weight» gesenkt, von zuvor «Overweight». Gleichzeitig wurde das Kursziel erhöht auf 950 Franken von zuvor 936.
Die Papiere waren bereits in der vergangenen Woche auf gutem Weg, erstmals überhaupt die 1000-Franken-Marke zu überschreiten. Diese verfehlten sie jedoch am gestrigen Montag erneut knapp mit einem Tageshoch von 999,00 Franken.
Laut den Analysten von Barclays sei der jüngste Aktienanstieg aber kaum mehr zu rechtfertigen. Den Sektor stuft Barclays deshalb auf «Negativ» ab. Die Branche behalte gemäss der Studie jedoch ihre defensiven Eigenschaften wie Dividendenrendite oder Bilanzstärke. Die Dividendenrendite von Swiss Life liegt bei 4,1 Prozent.
Mit den Prämieneinnahmen der ersten neun Monate übertraf Swiss Life die Erwartungen der Analysten und der Lebensversicherer befindet sich demnach weiterhin auf Kurs für die bis 2027 angestrebten Ziele. Ein Wachstum verzeichnete Swiss Life sowohl im Versicherungs- als auch im Gebührengeschäft.
Verglichen mit der Vorjahresperiode verzeichnete der Konzern jedoch weniger Nettoneugeldzuflüsse. Zudem lag die dividendenrelevante Solvenzquote (SST) unter den Erwartungen. Dies sorgte nach der Präsentation der Zahlen für einen leichten Dämpfer bei den Anlegern.
Von den bei Bloomberg erfassten Analysten empfehlen derzeit sechs einen Verkauf der Aktie, ein Analyst empfiehlt «Buy». Zudem gibt es acht «Neutral»-Bewertungen. Die Kursziele liegen zwischen 775 und 1125 Franken mit einem Durchschnitt von 891 Franken.