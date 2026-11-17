Laut den Analysten von Barclays sei der jüngste Aktienanstieg aber kaum mehr zu rechtfertigen. Den Sektor stuft Barclays deshalb auf «Negativ» ab. Die Branche behalte gemäss der Studie jedoch ihre defensiven Eigenschaften wie Dividendenrendite oder Bilanzstärke. Die Dividendenrendite von Swiss Life liegt bei 4,1 Prozent.