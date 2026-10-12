Die Europäische Union (EU) hat im Kampf gegen die sogenannte russische Schattenflotte Kallas ​zufolge in den vergangenen Monaten sechs Inspektionen vorgenommen. ​Jeder dieser Einsätze an Bord ​koste Russland Zeit und Geld, erklärte die Chefdiplomatin. Der grösste Druck ‌auf Moskau entstehe jedoch durch diplomatische Massnahmen, erklärte sie weiter. So hätten afrikanische Länder auf Bitte der EU Hunderte Schiffe ​aus ​ihren Registern gestrichen. «Der Verlust der ⁠Flagge macht einen Tanker anfälliger für ​Inspektionen und Festsetzungen ⁠und führt dazu, dass Behörden, Versicherer, Banken und Händler ‌zögern, mit ihm Geschäfte zu tätigen», so Kallas. Bislang habe die EU rund 670 Schiffe mit Sanktionen ‌belegt. Die EU hatte ihre Marine-Mission Irini ​vor drei Monaten auf die Bekämpfung der russischen Schattenflotte ausgeweitet.