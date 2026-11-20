Der Chip-Riese Nvidia gerät mit einer neuen Untersuchung in Kalifornien zu den angeblichen China-Verstrickungen von Ex-Chef Jensen Huang stärker unter Druck. Der Generalstaatsanwalt des US-Bundesstaats, Rob Bonta, liess dem Konzern einen Fragenkatalog zustellen. Dabei gehe es unter anderem um die Frage, ob leistungsstarke Nvidia-Chips oder vertrauliche Informationen nach China gegangen seien, teilte Bonta mit. Die Ermittlungsbehörden versenden solche offiziellen Dokumente mit Fragen, um festzustellen, ob möglicherweise gegen Gesetze verstossen wurde.