Nachdem die Fed am Mittwoch zum ersten Mal seit 2023 die Zinssätze angehoben und eine weitere geldpolitische Straffung prognostiziert hatte, preisen die Händler nun drei weitere Zinserhöhungen der Fed bis Mitte nächsten Jahres ein. Das ist eine mehr, als sie vor der Entscheidung erwartet hatten. Die erste dieser Erhöhungen könnte, wie Swaps andeuten, bereits im nächsten Monat erfolgen.