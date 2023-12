Israel hat die Einwohner im Gazastreifen seit Tagen aufgefordert, die nördlichen Gebiete zu ihrem eigenen Schutz zu verlassen. Allerdings hat die Luftwaffe auch Ziele in den zentralen und südlichen Teilen der Enklave bombardiert. In Rafah, an der südlichen Grenze des Gazastreifens, wurden bei einem israelischen Luftangriff zwei Menschen in einem Haus getötet, berichteten palästinensische Sanitäter.