Über der Stadt Dschabalia, in der sich auch das grösste Flüchtlingslager des Gazastreifens befindet, hing am Samstag dichter Rauch. Bewohner berichteten von anhaltenden Luftangriffen und Beschuss durch Panzer, die weiter in die Stadt vorgedrungen sein sollen. Die Al-Kassam-Brigaden bestätigten die Kämpfe und gaben an, fünf Panzer abgeschossen zu haben. Im Süden Israels ertönten Sirenen, die vor möglichen Raketenangriffen aus dem Gazastreifen warnten.