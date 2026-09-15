Die Gewinnung von ausländischem Kapital ist für Kanadas Wirtschaft enorm wichtig, um die Zölle der USA – Kanadas wichtigstem Handelspartner – abzufedern. US-Präsident Donald Trump hat nach dem Scheitern von Handelsgesprächen Kanada mit Zöllen von 50 Prozent auf Autos, Lastwagen, Autoteile und Stahl gedroht. Carney bemüht sich zudem, neue Geschäftspartner ‌in Nahost und in Asien zu finden sowie die Allianz mit Europa zu stärken.